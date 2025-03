Gabbia verso un nuovo record: contro il Lecce sarà la 100^ presenza in rossonero

Matteo Gabbia è ad una sola presenza dal traguardo delle 100 gare ufficiali in maglia rossonera. E ci sono buone chance che possa raggiungerlo già sabato sul campo del Lecce nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Per la trasferta in terra pugliese, Sergio Conceiçao dovrà fare a meno dello squalificato Strahijna Pavlovic, espulso domenica scorsa contro la Lazio, e quindi saranno in tre a giocarsi le due maglie da difensori centrali titolari: oltre a Gabbia, in ballottaggio ci sono anche Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

Intervistato da Radio Sportiva, Tullio Tinti, agente di Gabbia, ha dichiarato: "Il Milan lo ha rinnovato qualche mese fa, ma essendo italiano deve sempre convincere gli allenatori mentre gli altri arrivano e gli danno la maglia, dovrebbe avere un po' di considerazione in più: ha dimostrato di essere da Milan e di avere gli atteggiamenti da giocatore da Milan".

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it