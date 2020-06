Galderisi: "Il Milan è cresciuto con Pioli, dare forza all'allenatore è fondamentale"

Giuseppe Galderisi, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul momento in casa rossonera: "La società è fondamentale in qualsiasi contesto, se hai una grande società e grandi basi diventa tutto più semplice. Credo che tutte le chiacchiere che si fanno intorno al Milan sono negative, la squadra con Pioli è cresciuta molto. Dare forza all'allenatore in questo momento è fondamentale, le difficoltà che incontreranno in futuro le squadre saranno tantissime".