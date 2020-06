Galderisi: "Se giocatori come Ibra non sono contenti si genera incertezza nello spogliatoio"

Giuseppe Galderisi, ex attaccante rossonero ed attuale tecnico della Vis Pesaro, è intervenuto a Radio Musica Television e ha parlato del momento in casa rossonera: "Non conosco bene la società, ma conosco bene Maldini e il suo amore per la maglia e per il calcio, non so cosa succederà, ma tutte queste situazioni creano poca chiarezza. Se giocatori come Ibrahimovic non sono contenti di ciò che vedono ciò sicuramente determina incertezza all’interno dello spogliatoio e la confusione può avere risvolti negativi. C’è bisogno di avere dei punti di riferimento, altrimenti nei momenti di difficoltà si disgregherà tutto".