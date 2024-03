Galli è sicuro: "Troppi infortuni in autunno, il Milan avrebbe potuto tenere testa all'Inter"

Filippo Galli, storico difensore centrale rossonero ha parlato così, in un'intervista per la Gazzetta dello Sport, dell'attuale stagione del Milan: dai derby contro l'Inter, all'impegno in Europa contro la Roma di Daniele De Rossi. Ecco quindi un estratto delle sue dichiarazioni:

Tornare a battere l’Inter dopo 5 ko di fila, magari rinviando la festa scudetto nerazzurra, può far guadagnare punti a Pioli per l’eventuale riconferma?

«No, il gap con l'Inter di Inzaghi quest'anno si è creato in autunno, quando gli infortuni hanno decimato la rosa milanista e quindi privando Stefano Pioli di tutti i centrali difensivi. Senza quel passaggio avuoto, il Milan sarebbe potuto restare in scia all’Inter. Che sta comunque giocando un campionato straordinario».