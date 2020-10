Galli (infettivologo): "Fesserie del protocollo FIGC sull'isolamento, per il derby mi aspetto di tutto"

Massimo Galli, noto infettivologo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e si è espresso in merito all'emergenza Covid 19 legata al calcio italiano: Per passare la nottata non dobbiamo stare fermi: spero si possano avere ancora le partite di calcio, che sono anche di conforto. Ma, è irragionevole correre dei rischi, ragionevole invece è fare le cose con giudizio. In questi momenti il protocollo non regge: anche perché alle volte ho la sensazione che ci sia un utilizzo di comodo della norma. L'intervento delle Asl è inevitabile ed è stabilito dal decreto vigente".

Derby di Milano a rischio dopo i quattro positivi dell’Inter?

“Mi aspetto di tutto, con una situazione che potrebbe coinvolgere la Asl di Milano. I contatti dovrebbero essere messi in isolamento e quindi l'intera squadra dovrebbe esserlo. Nel momento in cui c'è una prima positività e poi le seconde ci devono essere necessariamente allenamenti individuali, così nuovi positivi evidentemente vanno a riguardare solo quelli che sono i contatti diretti del già precedentemente quarantenato. Il protocollo della Figc fa una grossa fesseria sulla questione dell'isolamento".

Il calcio è a rischio?

“Non c'è settore produttivo che non debba prendersi in considerazione l'idea di fermarsi".

Cosa pensa della bolla stile NBA?

“Sarebbe complesso, solo se si è certi che tutti quelli in bolla siano assolutamente negativi".