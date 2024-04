Galli su Jovic: "Deve dimostrare che può incidere di più sulla partita dal primo minuto"

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove, tra pochi minuti alle 15, scenderanno in campo Sassuolo e Milan per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri si trovano tra l'andata e il ritorno del quarto di finale di Europa League contro la Roma, reduci dalla sconfitta e da una brutta prestazione nel primo atto del doppio confronto con i giallorossi. Nel prepartita nello studio di Milan Tv è intervenuto l'ex calciatore rossonero Filippo Galli. Queste le sue parole a pochi minuti dal fischio di inizio.

Le parole di Galli sull'impiego di Luka Jovic: "Jovic deve dimostrare che dal primo minuto può incidere di più sulla partita. Spesso quando è entrato dall’inizio non ha dato quel rendimento che ci si aspettava. Lui non è probabilmente neanche una prima punta e gli piace giocare un po’ più sotto. Credo abbia anche le qualità per poter fare bene in un ruolo che non è esattamente il suo: è un giocatore che sa legare il gioco ed è un finalizzatore. Ha fatto gol che sono sembrati facili ma in cui serviva una grande capacità di controllare il corpo".