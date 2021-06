Galliani: "Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Calhanoglu quando ha firmato con l'Inter"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dal palco a Rimini, dove è in corso di svolgimento l'evento per l'inizio del calciomercato. Queste le sue dichiarazioni su Hakan Calhanoglu: "Calhanoglu all’Inter? Era in scadenza e ha scelto i nerazzurri. A me spesso è capitato di scambiare calciatori. Quella di oggi è una questione di soldi ma posso dire di essere rimasto sorpreso dalle sue parole il giorno delle visite mediche quando ha detto ‘rivinciamo lo scudetto’ dopo essere arrivato secondo col Milan.