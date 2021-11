Galliani su Ibra: "Per portarlo al Milan sono stato un bel po' a Barcellona. Sulla cessione..."

Intervenuto a Sky Sport, Adriano Galliani ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ricordo sempre di essere stato un bel po' a Barcellona per portarlo al Milan. Lo scudetto del 2011, il quasi scudetto del 2012, e sapete bene perché lo chiamo "quasi scudetto". A casa mia, finito il campionato, gli ho promesso che non sarebbe andato via. Ma Mino era un veggente e dopo un bicchiere di champagne aveva capito che sarebbe andato via. E' stata la prima volta che Ibra non è andato via da un club".