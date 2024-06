Gandini giudica il Milan 2023/24: "Ha fatto meno di quello che avrebbe potuto in Europa"

Umberto Gandini, oggi presidente della Lega Basket Serie A e in passato dirigente di Roma e Milan, è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Cosa penso di Fonseca? Il Milan ha fatto delle scelte, la proprietà decide come meglio investire le proprie risorse e non hanno fatto male negli ultimi anni. Certo, piacerebbe a tutti essere la squadra dominatrice del campionato e aver risalto a livello europeo: se si può imputare qualcosa quest'anno, il Milan ha fatto meno di quello che avrebbe potuto in Europa. Fonseca è un allenatore esperto, che conosce il nostro calcio, ha fatto esperienza in diversi paesi, ha fatto benissimo allo Shakhtar. Tanti auguri e buona fortuna, affinché il progetto rossonero torni a essere vincente ovunque".

"Per quanto riguarda Spalletti, è stato un piacere lavorare con lui. Un eccellente tecnico, un uomo di campo molto attento ai dettagli che sa benissimo come preparare le partite. In Nazionale ha assunto un ruolo da catalizzatore. Il mio augurio è che possa ottenere i grandi risultati già raggiunti con squadre di club: li merita per preparazione e dedizione".