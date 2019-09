Ganz a MTV: "Contro il Napoli test allenante, la nostra forza deve essere quella di giocare a calcio"

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato a Milan TV dopo il successo ottenuto sul Napoli in amichevole.

Sul test: "E' stato allenante per noi e per loro, oggi è stato un test molto importante, l'ultimo prima dell'esordio in campionato a Roma. E' stato un buon allenamento, sono contento, ho potuto lavorare con quasi tutto la rosa, a parte due o tre infortuni risolvibili in poco tempo. Si sono viste delle buone giocate in fase di possesso e delle buone chiusure in fase di non possesso".

Sulla squadra: "Dobbiamo entrare in campo cercando di divertirci, facendo le cose sul serio. Le ragazze sono molto applicate, sono contente. La caratteristica della nostra squadra deve essere quella di giocare a calcio. Questa deve essere la nostra forza, abbiamo giocatrici molto tecniche, cerchiamo di migliorare partita dopo partita".

Sulle nuove arrivate: "Sono ottimi acquisti, puntiamo sul gruppo, dobbiamo andare avanti cercando di capire che partita dopo partita dovremo trovare la condizione ideale. Si sono integrate bene ma per me è facile allenarle perché danno sempre il massimo".

Sul campionato: "Il nostro campionato è iniziato a Ponte di Legno un mese e mezzo fa, ci siamo allenati bene, duramente. Andiamo a Roma ad affrontare una squadra tosta ma anche loro sanno di incontrare un Milan voglioso di fare bene e di giocare il calcio che vogliamo ottenere".