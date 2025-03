Garbo: "Milan, è l'ora di scelte anche dolorose. Via Theo e Leao per ricostruire la squadra"

vedi letture

A commentare i fatti del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Daniele Garbo.

Fiorentina, la crescita di Kean a cosa è dovuta?

"Non riesco a capire come uno come lui sia stato lasciato andare via dalla Juve. Questa è la cosa più clamorosa sbagliata da Giuntoli in uscita. Si è creata una chimica particolare con l'ambiente e sta rendendo al meglio".

Chi il protagonista di questa giornata?

"Kean. Il gol che ha fatto è stato straordinario. L'Atalanta è uscita stritolata dal Franchi, non ha mai tirato in porta e la Fiorentina ha fatto una prova di forza".

Milan, addio alla Champions?

"Il Milan deve interrogarsi sul fare scelte anche dolorose, anche su campioni intoccabili. Parlo di Leao, giocatore di straordinaria tecnica ma che incide due partite su dieci, troppo poco. Stesso discorso vale per Theo Hernandez, che forse ha chiuso un ciclo. Se il Milan si liberasse di questi due per ricostruire la squadra, sarebbe una valutazione giusta".

Inter-Napoli, la corsa continua:

"Il vero favorito è il Napoli. Aver recuperato Olivera e Neres ha permesso a Conte di tornare al modulo che fa esprimere al meglio il Napoli. L'Inter avrà tanti impegni, e nel prossimo mese si giocherà lo Scudetto. Potrebbe pagare dazio ora. Mi chiedo però: si discuterà a fine stagione della sua posizione. Ma non ha tre anni di contratto?".