Garlando boccia Pioli sulla Gazzetta: 4,5 per l'allenatore rossonero

vedi letture

Pesante bocciatura per Stefano Pioli dopo la sconfitta nel derby per 5-1. Luigi Garlando, sulla colonne della Gazzetta dello Sport, infatti, ha dato un 4,5 in pagella all'allenatore rossonero. Questo il giudizio del giornalista della rosea:

"Cambiare tutto dopo 4 derby persi e perdere il quinto più nettamente dei precedenti fa male. Invece della discontinuità, si è rivisto Mkhitaryan cavalcare in rete indisturbato e il Milan subire le transizioni, come nella stagione scorsa. A giudicare da ieri, il mercato e la nuova fisicità sono serviti a poco. Serve lavoro e non drammatizzare il brutto tonfo, perché martedì è Champions".