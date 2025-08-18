Saelemaekers: "È sempre speciale tornare a giocare a San Siro"

Saelemaekers: "È sempre speciale tornare a giocare a San Siro"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio

Tra i migliori in campo di Milan-Bari c'è sicuramente Alexis Saelemaekers. Il belga non è entrato nel tabellino ma ha offerto una prova a tutto tondo, fatta di corsa, dribbling, recuperi e tanta voglia di fare bene. Un atteggiamento che San Siro ha apprezzato particolarmente, salutandolo con affetto al momento del cambio a fine partita.

Alexis ha ringraziato su Instagram: "Un buon inizio! Grazie a tutti i tifosi per il supporto stasera. È sempre speciale tornare a giocare a San Siro. Forza Milan".