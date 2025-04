Garlando: "Il Milan ha avuto la conferma di avere in casa tanta, ma tanta qualità. Se solo troverà l’allenatore capace di educarla..."

Garlando: "Il Milan ha avuto la conferma di avere in casa tanta, ma tanta qualità. Se solo troverà l’allenatore capace di educarla..."

vedi letture

Luigi Garlando, firma di calibro de La Gazzetta dello Sport, ha così analizzato il successo del Milan sull'Inter e la qualificazione dei rossoneri alla finale di Coppa Italia: "Alla fine, Sergio Conceiçao aveva una voglia di sigaro che non ci stava dentro. Il suo Milan ha travolto l’Inter 3-0, ha conquistato la finale di Coppa Italia (il 14 maggio, verosimilmente contro il Bologna) e può salutare lasciando nella bacheca rossonera un paio di trofei. Come suonare al matrimonio della tua ex. Come nel derby di Riad, che fruttò la Supercoppa, il tecnico portoghese ha azzeccato tutto, a cominciare dalla scelta di Luka Jovic che ha giocato una partita imperiosa, ben oltre la doppietta. Spendere più di 30 milioni per Gimenez e poi scoprire che il meglio era stivato in panca...

L’eventuale Coppa Italia sarebbe solo la seconda foglia di fico. Eliminato in Champions League ai playoff, a 20 punti dalla vetta in campionato, fuori dalla zona Euro: un club che si chiama Milan non può considerare positiva una stagione del genere. Ma, se non altro, la Coppa Italia può garantirle l’Europa League e ha già la certezza di giocare anche la prossima Supercoppa italiana. Ma, più importante ancora, ha avuto la conferma di avere in casa tanta, ma tanta qualità. Se solo troverà l’allenatore capace di educarla, la prossima stagione sarà finalmente quella del rilancio per i rossoneri".