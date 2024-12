Garlando: "Il Milan sembra quasi rassegnato a dare via Theo e fa fatica anche a difenderlo"

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il podcast de La Gazzetta dello Sport 'La Tripletta', il collega Luigi Garlando ha commetanto il declino di Theo Hernandez:

"Spiace vederlo così, vederlo così dimesso. Capitano, trascinante. Anche il campo di Bergamo è stato un invito al paragone. Vi ricodate no quella cavalcata che mandò in gol, spacco l'Atalanta e mandò in gol Calabria e poi a San Siro un gol ancora più bello e spaccando ancora l'Atalanta. E invece, insomma, il Theo di Bergamo dell'altra sera è tutta un'altra cosa. Distratto come al solito, con De Ketelaere che gli mangia in testa.

Fallo o non fallo, per me non è fallo, però comunque una distrazione, come a Cagliari con Zappa. Dà proprio l'impressione di aver staccato, di aver deciso che la sua vita al Milan è finita e sopravvive in questo modo. Il Milan sembra quasi rassegnato a darlo via e fa fatica anche a difenderlo. L'ha quasi scaricato anche lui".