Gasperini: "De Ketelaere? Scommessa facile. L'ho visto subito come prima punta"

Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato di Charles De Ketelaere nell'intervista lunga rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport. Questo il giudizio sul belga: "No non c'è stata una partita in particolare che mi ha fatto scommettere su di lui, ci sono state delle caratteristiche sulle quali ero convinto di poter lavorare. Charles era già molto considerato. Scommessa facile. Visto subito come prima punta? Sì, perché è gratificato soprattutto dalle cose che fa in attacco.

È l’indole che detta il ruolo. Anche se Charles lavora molto. Anzi, questa è stata la sorpresa. Non pensavo che corresse così e facesse tanto volume"