Fonseca-Marsiglia: il tecnico aspetta il Milan prima di fare la sua mossa

Dopo il caso Julen Lopetegui, con la rivolta dei tifosi rossoneri contro la scelta del tecnico basco che sembrava vicinissimo a diventare il prossimo allenatore rossonero, è emerso con forza il nome di un candidato per la nuova guida tecnica del Diavolo: quello di Paulo Fonseca, tecnico del Lille da due stagioni e con un passato in Italia sulla panchina della Roma. Poi con il passare dei giorni, Fonseca è stato affiancato dal connazionale Sergio Conceiçao che ora aspetta il faccia a faccia sul suo futuro con il nuovo presidente del Porto Andrè Villas Boas.

Tornando a Fonseca, il tecnico lusitano che allena in Francia sarebbe un'opzione gradita al club rossonero: sa far crescere i giovani, ha esperienza europea e anche in Italia. Eppure il Diavolo ancora non ha fatto la sua mossa. Per questa ragione anche Fonseca aspetta: l'allenatore ha sul tavolo una proposta molto importante da parte del Marsiglia ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, sta temporeggiando al momento in attesa di capire come si muoverà il Milan. Se dovessere chiamare da via Aldo Rossi, Fonseca non avrebbe dubbi.