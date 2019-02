Gattuso: “Contentissimo di quello che guadagno. Ringrazio il club per la grande possibilità”

"Sono contentissimo di quello che guadagno”. Così Gennaro Gattuso sul contratto e lo stipendio, più basso rispetto a tanti altri allenatori di serie A. “Ringrazio la società che mi ha dato questa grandissima possibilità, per il percorso che avevo mi sarebbe servito più tempo. Ma non ci casco in queste cose, il calcio è bestiale e passi dalle stelle alle stalle in un attimo. Devo volare più che basso che ancora sono giovane e devo lavorare tantissimo. Non parlo di cifre, quello che guadagno in questo momento forse è anche troppo. Apprezzo le parole di Scaroni ma non mi fido di queste tematiche".