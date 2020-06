Gattuso e il primo trofeo: ora è tra i quattro tecnici di A ad aver vinto in Italia

Con la Coppa Italia vinta ieri, Gennaro Gattuso diventa il quarto allenatore attualmente in carica in Serie A ad aver vinto un trofeo ai massimi livelli nel nostro paese tra campionato, Coppa e Supercoppa. Col monopolio degli ultimi anni della Juventus di Massimiliano Allegri, infatti, il più vincente resta Antonio Conte con quattro trofei di cui tre scudetti in bianconero. Poi Simone Inzaghi, il più giovane della truppa ma già a tre titoli. Risalgono a metà degli anni '90, invece, Coppa e Supercoppa a Firenze di Claudio Ranieri.

Antonio Conte

Serie A: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 (Juventus)

Supercoppa Italiana: 2013-2014 (Juventus)

Simone Inzaghi

Coppa Italia: 2018-2019 (Lazio)

Supercoppa Italiana: 2017-2018, 2019-2020 (Lazio)

Claudio Ranieri

Coppa Italia: 1995-1996 (Fiorentina)

Supercoppa Italiana: 1996-1997 (Fiorentina)

Gennaro Gattuso

Coppa Italia: 2019-2020 (Napoli)