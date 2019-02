Gattuso: "Mi ha dato più il Milan di quanto io abbia dato al club"

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato così dei cori dei tifosi a lui rivolti: "Mi ha dato più il club di quanto io ho dato al club, anche se qualcosa ho dato. Fassone e Mirabelli mi hanno dato la possibilità di allenare e se non ci fossero stati loro non sarei qua. Non mi interessano i soldi, forse sono pure troppi. Sono abituato alle pressioni, anche da giocatore quando sbagliavo mi dicevano che avevo i piedi di legno e si chiedevano come potessi giocare nel Milan".