Gattuso sulla squadra: "Stiamo subendo infortuni strani, siamo sfortunati ma diamo il massimo senza alibi"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della situazione in casa rossonera: "Non dobbiamo avere nessuna preoccupazione. Ci mancano tantissimi giocatori ma metteremo comunque la formazione migliore a disposizione, oggi e domani proviamo qualcosa anche se c'è gente che ancora deve recuperare. Purtroppo stiamo subendo infortuni un po' strani, anche con Musacchio siamo stati sfortunatissimi, però guardiamo avanti e diamo serenità. Tutti stanno dando il massimo, anche stringendo i denti, questa è la nostra forza e non cerchiamo alibi, perché non portano da nessuna parte".