Gazidis su RedBird: "Elliott ha fiducia: l'obiettivo condiviso è riportare il Milan ai vertici del calcio europeo"

MilanNews.it

Ivan Gazidis, intervistato da Repubblica, non ha potuto fare a meno di intervenire anche sul passaggio di proprietà che dovrebbe concretizzarsi con il closing nelle prossime settimane. L'attuale ad del Milan ha commentato così il ruolo di RedBird: "Non conosco i dettagli del negoziato. Quello che so è che Elliott ha grande fiducia nel valore e nell'expertise che Redbird può portare nel club, con l'obiettivo condiviso di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo. Il fondo di Paul e Gordon Singer è stato un azionista solido in tempi difficili: Avrebbe potuto stare fermo in attesa di un compratore e invece ha deciso di investire nella crescita. Red Bird ha grandi capacità nel business dello sport e un'alta reputazione internazionale. Il messaggio che ci hanno trasmesso è la volontà di continuare nel cammino che la nostra gestione virtuosa ha avviato in questi anni".

