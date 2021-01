Gazzetta - Bennacer e Saelemaekers puntano il Cagliari

"Ibra c’è, Saelemaekers e Bennacer quasi". Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esterno belga e il centrocampista algerino potrebbero tornare tra i convocati in occasione della sfida di campionato contro il Cagliari. Saelemaekers e Bennacer - si legge - sono al lavoro per tornare lunedì in Serie A: così Pioli ritroverebbe altre due pedine chiave. Ovviamente, lo staff medico rossonero non vuole forzare i tempi: in questo momento l’ex Anderlecht è quello più vicino al rientro.