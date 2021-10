Gazzetta: "Bennacer, Tonali e Kessie: una miniera a centrocampo"

"Bennacer, Tonali e Kessie: una miniera a centrocampo": titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che Stefano Pioli si gode i suoi mediani, già autori di quattro gol e di due assist. A questi tre va aggiunto anche Bakayoko che, non appena tornerà al top della forma, darà un'altra importante opzione in più in mezzo al campo al tecnico rossonero.