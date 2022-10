Gazzetta - Brahim fa esplodere San Siro: possibile svolta a destra?

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pioli gli offre una chance importante in una gara delicata, lui risponde con un'ottima prestazione in una posizione più defilata e realizza uno dei gol più belli fino a questo momento della stagione. Brahim si è ripreso il Milan e fa esplodere San Siro. Con Saelemaekers out - 2022 finito - e Messias che ne ha ancora per qualche giorno, il talento spagnolo, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe aver trovato una nuova collocazione tattica così da dare a Pioli una soluzione in più sulla trequarti.