Gazzetta - Calhanoglu e Theo disponibili, sospiro di sollievo per Pioli

Sospiro di sollievo per Pioli e il Milan: Theo Hernandez e Calhanoglu saranno oggi in campo a Milanello per proseguire la preparazione in vista del match contro il Cagliari. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due giocatori hanno saltato la seduta di ieri, basata su una serie di test atletici, perché impegnati in un altro tipo di lavoro. Si era sparsa la voce di una loro possibile positività al Covid, ma i tamponi effettuati sul gruppo hanno dato esito negativo (solo Rebic e Krunic sono ancora alle prese con il virus).