Gazzetta, Cerruti: "Romagnoli capitano, una fascia giusta"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, nella sua consueta rubrica "Tempi supplementari", il noto giornalista Alberto Cerruti ha parlato del Milan soffermandosi nello specifico su Romagnoli: "Si parla tanto - scrive - della fascia di capitano tolta a Icardi. Si è sempre parlato poco, invece, della fascia di capitano che all’inizio di questa stagione è stata assegnata a Romagnoli. Icardi e Romagnoli, capitani nell’ultimo derby milanese, in comune hanno soltanto la provenienza dalla Sampdoria, perché uno è argentino e l’altro italiano, uno è attaccante e l’altro difensore, ma soprattutto uno fa parlare «anche» fuori dal campo, mentre l’altro fa parlare «soltanto» per quello che fa in campo. E spesso, nel caso di Romagnoli, nemmeno per quello, perché nel Milan di oggi tutti i titoli sono per gli ultimi arrivati, Paquetà e Piatek, oppure per il rilanciato Donnarumma. Romagnoli è semplicemente una silenziosa conferma, capace di dare ragione a tutti quelli che in largo anticipo hanno avuto fiducia in lui".