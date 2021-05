Gazzetta - Gigio e Raiola pensavano che il Milan alla fine avrebbe ceduto

Donnarumma ha deciso di lasciare il Milan, ma non ha ancora firmato per un altro club. Non c'erano accordi segreti, dunque, semmai l'attesa di qualche proposta che non si è ancora concretizzata. Forse Gigio e Raiola hanno semplicemente sbagliato i calcoli: con ogni probabilità - osserva la rosea - il portiere e il suo agente pensavano che il Milan, alla fine, avrebbe ceduto e alzato l’offerta.