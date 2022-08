Gazzetta: "I campioni di Pioli. Milan, nella prima largo ai tricolori"

MilanNews.it

"I campioni di Pioli. Milan, nella prima largo ai tricolori": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sabato per l'esordio in campionato contro l'Udinese il tecnico rossonero ripartirà dal gruppo che ha vinto l'ultimo scudetto, lasciando quindi inizialmente i nuovi arrivati. Ancora in dubbio la presenza in campo di Olivier Giroud, il quale è ancora alle prese con un affaticamento muscolare. Se non ce la farà, spazio ad Ante Rebic come centravanti.