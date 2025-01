Gazzetta: "I destini diversi di due big: Leao ora è un trascinatore. Con il Parma il vero Theo?"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "I destini diversi di due big: Leao ora è un trascinatore. Con il Parma il vero Theo?". Dopo l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao, Rafael Leao sembra un altro giocatore rispetto a quando c'era Fonseca. Il numero 10 milanista punta a trascinare il Diavolo anche oggi contro il Parma come ha fatto qualche giorno fa in Champions League contro il Girona. Chi è ancora lontano dai suoi livelli è Theo Hernandez che nel match di andata al Tardini, vinto 2-1 dai gialloblu, aveva vissuto uno dei momenti più bassi della sua stagione. Conceiçao e tutti i milanisti sperano di rivedere presto il vero Theo.

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 26 gennaio 2025

Ore: 12:30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Abisso

ASSISTENTI: Preti-Di Iorio

IV Ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Marini