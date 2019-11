Ibrahimovic non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Il Milan, che non ha avviato un piano B, aspetta senza ansia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si pensava a una possibile accelerazione nella trattativa, ma Ibra si è preso ancora un po’ di tempo. Boban e Maldini sono fiduciosi, anche se avrebbero preferito una risposta più veloce.