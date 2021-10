Gazzetta - Kessie non al top: l’esame Roma dirà qual è la tenuta

Per Kessie, che dovrebbe partire dall’inizio all’Olimpico, si preannuncia una serata di super lavoro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il giovane ivoriano, lontano dal centrocampista totale ammirato fino a maggio, il momento è ancora da decifrare: le gambe non girano come dovrebbero e le giocate mancano spesso di lucidità. Pioli ha provato a dosarne le energie, ma questa sera sembra intenzionato ad affidarsi a lui. L’aria bollente dell’Olimpico, osserva la rosea, dirà qual è la tenuta reale.