Gazzetta: "L'orgoglio del Diavolo. Conceiçao non molla l'Europa, al Milan serve un grande finale"

vedi letture

"L'orgoglio del Diavolo. Conceiçao non molla l'Europa, al Milan serve un grande finale": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, nonostante le tante voci che parlano di un suo addio praticamente certo a fine stagione, Sergio Conceiçao pensa solo al campo e a battere stasera il Como a San Siro. La stagione milanista non sta andando come tutti i tifosi speravano, ma non è ancora finita perchè c'è una Coppa Italia da conquistare e un posto in Europa da provare a raggiungere in campionato.

Ieri in conferenza stampa, Conceiçao ha dichiarato: "Se pensiamo ancora alla Champions? Noi lottiamo tutti i giorni per avere una rivoluzione, è importante come squadra. Se c'è questo a livello di risultati miglioriamo. Pensiamo al presente, abbiamo una partita importante e difficile col Como. Non ho bisogno di pensare troppo in avanti, bisogna lavorare tutti i giorni e si vede gioia nel lavorare, anche quando lo facciamo forte. Loro sono contenti. Il gruppo sta bene. Mi hanno dato una risposta fantastica in queste due settimane. Bisogna continuare su questa strada, poi faremo i conti".