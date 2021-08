Gazzetta: "Le criptovalute avanzano in A: sponsor pure per il Milan"

"Le criptovalute avanzano in A: sponsor pure per il Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo Roma e Inter, anche i rossoneri avranno sulla maglia (sulla manica per la precisione) il nome di una delle principali piattaforme di crypto derivati al mondo. Si tratta di BitMEX che verserà 3-4 milioni di euro all'anno nelle casse milaniste.