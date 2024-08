Gazzetta - Lo United su Fofana: è una delle alternative a Ugarte del PSG

Il primo obiettivo del Manchester United per il centrocampo è sempre Ugarte del PSG, ma il club francese non fa sconti e così i Red Devils stanno valutando anche profili alternativi, come per esempio Youssouf Fofana, mediano del Monaco che il Milan cerca da tempo. Il giocatore, nelle ultime settimane, ha detto no al West Ham perchè vuole trasferirsi in rossonero, ma non è scontato che possa dare la stessa risposta anche allo United che ha un progetto molto ambizioso.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, nonostante le difficoltà e le alte richieste dei monegaschi, il Diavolo è ancora sul centrocampista francese. Una mano ai rossoneri potrebbe arrivare dalla cessione di qualche esubero, ma per ora nessuno ha ricevuto offerte irrinunciabili e così la trattativa con il Monaco per Fofana resta in stand-by.