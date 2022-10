Gazzetta - Milan, a Zagabria il rientro tra i titolari di Giroud e Leao

MilanNews.it

Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo aver iniziato in panchina la sfida di campionato contro il Monza, Rafael Leao e Olivier Giroud sono pronti a tornare titolari domani sera in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Toccherà a loro guidare l'attacco rossonero contro i croati.