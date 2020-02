Gazzetta - Milan, Benacer colpo di mercato da manuale

16 milioni di euro. Tanto ha speso il Milan per strappare Bennacer all’Empoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si sta rivelando il miglior colpo della campagna acquisti estiva rossonera. Un affare da manuale, grazie anche alla lealtà del club toscano, che ha mantenuto la parola data al Milan non chiedendo un centesimo in più dopo l’exploit del giocatore in Coppa d’Africa e le offerte pervenute (con squadre disposte a investire una cifra maggiore).