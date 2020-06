Hakan Calhanoglu, analizzando i dati Opta sulla Serie A 2019-2020, è il rossonero che calcia di più in porta, precedendo in questa speciale classifica anche Zlatan Ibrahimovic: il problema è che, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il turco ha una percentuale realizzativa molto bassa e fatica quindi molto a segnare.