Gazzetta - Milan, da Maignan e Theo fino a Jovic: tanti punti interrogativi

vedi letture

Il Milan deve ripartire dalle certezze, che in questo momento sono tre: Loftus-Cheek in mezzo, Pulisic sulla fascia destra e Leao su quella sinistra. L'inglese e lo statunitense saranno senza dubbio confermati, il portoghese ha una clausola molto alta, che scoraggia le pretendenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport però, il problema sono gli altri punti interrogativi ancora da risolvere.

Mike Maignan - Il portiere a Milanello sta spesso sulle sue, separato dagli altri, ma è un tipo ambizioso e vorrebbe avere almeno l'illusione della vittoria perché il suo obiettivo è alzare trofei, in rossonero o altrove. Il suo contratto scadrà nel 2026 e non ci sono incontri in programma, anche perché le richieste per l'ingaggio restano alte.

Theo Hernandez - La situazione del francese è sostanzialmente la stessa, con il terzino sinistro che, tra i big, è quello con più probabilità di partire e lasciare Milano. Le grandi d'Europa, come il Bayern Monaco, lo seguono, l'interesse è noto e non è mai stato smentito. Da capire l'eventuale costo perché sulla valutazione incide il rendimento dell'ultima stagione e quindi i 100 milioni di euro sembrano impensabili a oggi.

Gli altri - Simon Kjaer saluterà, Malick Thiaw e Fikayo Tomori hanno deluso, mentre Matteo Gabbia ha decisamente fatto la sua parte. Tijjani Reijnders e Yunus Musah meritano una seconda chance, Yacine Adli è più no che sì. Olivier Giroud andrà al Los Angeles FC, rimangono invece Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Il primo dovrà guadagnarsi un ruolo più centrale, il secondo non è al riparo da valutazioni della società. Infine c'è Luka Jovic, che è in scadenza, ma con opzione di rinnovo esercitabile dal club: la possibilità che venga allungato il suo accordo esiste, la certezza no.