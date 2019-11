Gazzetta - Milan, emergenza a destra: con la Juve è allarme fantasia

Il Milan dovrà fare a meno di Castillejo per la trasferta di domenica allo Stadium contro la Juve. La risonanza cui si è sottoposto lo spagnolo dopo l’infortunio rimediato con la Lazio ha confermato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i rimpianti aumentano ancora di più considerando che anche Suso si è fermato per problemi muscolari. In un colpo solo, Pioli rischia di ritrovarsi ad affrontare la Juventus senza uomini di fantasia sulla destra.