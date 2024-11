Gazzetta - Milan, il Barça è di nuovo su Leao. I balugrana potrebbero mettere sul piatto Ansu Fati come parziale contropartita

Dopo averlo seguito con grande attenzione in estate, il Barcellona sembra essere tornato sulle tracce di Rafael Leao. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i blaugrana potrebbero mettere sul piatto Ansu Fati come parziale contropartita, anche se, vista la situazione economica del club catalano, è difficile ipotizzare un'operazione del genere a gennaio.

Nei mesi scorsi erano arrivati interessamenti per Leao anche dall'Arabia Saudita, ma anche questa pista non sembra essere calda sia perchè a Riad e dintorni hanno un po' chiuso i rubinetti rispetto al 2023 sia perché al momento il portoghese non sembra interessato a giocare nel campionato arabo.