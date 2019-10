Centrocampo ma non solo: il Milan avrebbe bisogno di un rinforzo anche in difesa. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi potrebbero intervenire a gennaio, a meno che non scoprano di averlo già in rosa: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo un minimo intoppo muscolare, ieri Mattia Caldara è di nuovo rientrato in gruppo. Novembre sarà il suo mese.