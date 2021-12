Gazzetta - Milan, Leao sarà pronto per la Roma il 6 gennaio

Ci ha provato in questi giorni a tornare prima della sosta per le festività natalizie, ma alla fine Rafael Leao ha dovuto alzare bandiera bianca e quindi non sarà a disposizione di Pioli per il match di stasera contro l'Empoli: come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante portoghese rientrerà per la prima sfida del 2022 del Milan contro la Roma in programma il 6 gennaio.