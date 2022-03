Gazzetta - Milan, nessuna preoccupazione per l'infortunio di Giroud: contro l'Empoli ci sarà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica a Napoli, Olivier Giroud, dopo aver segnato il gol vittoria, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di una distorsione alla caviglia destra, ma non è per questo che ieri non si è allenato in gruppo: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, a dare fastidio al francese è invece la ferita sull'altra caviglia, provocata da un duro scontro di gioco con Koulibaly. Non si tratta comunque di un infortunio che destra preoccupazione in casa rossonera, sabato contro l'Empoli l'ex Chelsea sarà regolarmente titolare al centro dell'attacco milanista.