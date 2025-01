Gazzetta - Milan, Okafor in gruppo. A conferma che non ha nessun problema fisico...

Noah Okafor ha lavorato in gruppo nell'allenamento di ieri a Milanello e potrebbe essere convocato da Sergio Conceiçao per la sfida di domani sera a San Siro contro il Girona, valida per la penultima giornata della fase campionato di Champions League. A conferma che non ha nessun problema fisico, nonostante il Lipsia abbia deciso di non completare il suo acquisto dopo le visite mediche.

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che per la gara contro gli spagnoli Conceiçao non avrà a disposizione Jimenez e Jovic che non sono in lista UEFA, così come degli infortunati Thiaw, Florenzi, Loftus-Cheek e Chukwueze che ieri ha corso sul campo e dovrebbe tornare in panchina domenica in campionato contro il Parma.