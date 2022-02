Gazzetta - Milan, per Ibra ci vorrà ancora un po': potrebbe rientrare contro la Salernitana

Zlatan Ibrahimovic è ancora fermo ai box per l'infiammazione al tendine d'Achille. Lo svedese ha una voglia matta di tornare in campo, ma per farlo dovrà aspettare ancora qualche giorno: come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante rossonero potrebbe rientrare nella trasferta sul campo della Salernitana in programma sabato 19 febbraio.