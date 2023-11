Gazzetta - Milan, Pulisic e Chukwueze verso il rientro contro il PSG

Il problema muscolare rimediato da Christian Pulisic contro il Napoli non è grave e dovrebbe risolversi in pochi giorni. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'attaccante americano dovrebbe saltare la sfida di sabato contro l'Udinese e tornare in campo martedì prossimo in Champions League contro il PSG. Per questo match, Stefano Pioli dovrebbe riavere a disposizione anche Samuel Chukwueze.