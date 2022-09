Gazzetta - Milan, Rebic tornerà a disposizione ad ottobre

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Stefano Pioli e il Milan in merito alle condizioni di Ante Rebic, fuori da qualche settimana per un problema alla schiena: gli esami hanno infatti evidenziato una piccola ernia discale che in via di risoluzione e non dovrebbe quindi essere necessario un intervento chirurigico, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo rientro in campo avverrà nel mese di ottobre.