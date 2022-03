Gazzetta - Milan-Romagnoli: si continua a trattare. Le commissioni agli agenti sono il nodo cruciale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, per Alessio Romagnoli, capitano del Milan con il contratto in scadenza a fine stagione, è in atto una trattativa per il rinnovo che rischia di arenarsi a causa delle commissioni da riconoscere agli agenti del giocatore. Nonostante ciò, sempre secondo la Rosea, si è aperto uno spiraglio per la sua permanenza nel club di via Aldo Rossi.