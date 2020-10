Arrivato in inverno dall’Anderlecht - da semi sconosciuto - Alexis Saelemaekers è risultato un jolly prezioso. La Gazzetta dello Sport pone l’accento sul rendimento del giovane belga, diventato un titolare nel Milan di Pioli. Esterno destro di professione, il classe 99 è in grado di agire anche sul binario opposto, offrendo all’allenatore maggiori soluzioni anche a gara in corso.